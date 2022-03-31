- TEM otoyolunda tır refüje çıktı

DÜZCE - TEM otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada tır refüje çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza TEM otoyolu Düzce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan F.S. idaresindeki 38 GM 137 plakalı tır, Düzce gişeler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi bariyerlere sürtünmeye başladı. Bariyerlere çarpan tır, refüje çıkıp ağaçlara çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sürücüyü sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Karayolları ekipleri bölgede dubalama çalışması yaparken, kaza sebebi ile TEM Otoyolu Ankara istikameti iki şeritten trafiğe verildi.

Kaza ile ilgili emniyet ekipleri inceleme başlattı.