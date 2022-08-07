TEM otoyolunda tır devrildi, yol trafiğe kapatıldı TEM otoyolunda tır devrildi, yol trafiğe kapatıldı TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında meydana gelen trafik kazasında devrilen tır sebebi ile yol trafiğe kapatıldı. TEM otoyolunda tır devrildi, yol trafiğe kapatıldı DÜZCE - TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında meydana gelen trafik kazasında devrilen tır sebebi ile yol trafiğe kapatıldı. Kaza TEM otoyolu Gümüşova rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan aldığı plastikleri Kosova'ya götüren Miftari Albian idaresindeki 06 783 FE plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile devrildi. Devrilen tır sebebi ile TEM otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. İstanbul istikametine gidecek olan sürücüler ise Gölyaka gişelerden çıkarılarak D-100'e yönlendirildi. Kazada tır sürücüsü hafif yaralanırken, polis ekiplerinin 2 saatlik yoğun çalışması sonrasında otoyol 2 şeritli trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (EB-RFK-MA-Y) 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş TEM Otoyolu İstanbul 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› TEM otoyolunda tır devrildi, yol trafiğe kapatıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.