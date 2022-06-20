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TEM otoyolunda korku dolu anlar: Kamyonetin kasasındaki konteyner yola düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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TEM otoyolunda korku dolu anlar: Kamyonetin kasasındaki konteyner yola düştüİSTANBUL Ümraniye'de TEM otoyolunda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti yönünde ilerleyen bir kamyonetin kasasındaki konteyner yola düştü.

TEM otoyolunda korku dolu anlar: Kamyonetin kasasındaki konteyner yola düştü

İSTANBUL Ümraniye'de TEM otoyolunda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti yönünde ilerleyen bir kamyonetin kasasındaki konteyner yola düştü. Sürücülerin dikkati olası bir faciayı önlerken, konteyner nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü öğlen saatlerinde Ümraniye'de TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafikte seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan konteyner, henüz bilinmeyen bir nedenle yola düştü. Köprü istikametine ilerleyen bir araç sürücüsü konteynerin yola düştüğünü son anda fark etti. Sürücünün dikkati olası bir faciayı önlerken, yol ortasında konteyneri gören diğer sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı. Konteyner nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - 3. Sayfa

Fatih Sultan Mehmet TEM Otoyolu Ümraniye 3. Sayfa Haberler

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