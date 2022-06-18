TEM Otoyolunda 'bu kadarına da pes' dedirten yolculuk

Hadımköy TEM Otoyolunda seyir halindeki aracın sürücüsü bir ayağını camdan dışarı çıkararak yolculuk yaptı. Pes dedirten o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TEM Otoyolunda kameraya yansıyan görüntü 'bu kadarına da pes' dedirtti. Çatalca istikametinde seyir halindeki sürücü bir ayağını camdan çıkarırken diğer taraftan da iddiaya göre cep telefonuyla oynayarak yolculuk yaptı. O anlar yoldan geçen bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansırken sürücü akan trafikte yaptığı hareketle hem kendi canını hem de trafikteki kişilerin canını tehlikeye attı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa