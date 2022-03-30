TEM Otoyolunda araçlarında kokainle yakalanan 2 şahıs tutuklandı - Haberler

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TEM Otoyolunda araçlarında kokainle yakalanan 2 şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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TEM Otoyolunda araçlarında kokainle yakalanan 2 şahıs tutuklandı

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin içerisinde 8 adet taş kokain ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAKARYA (İHA) - Tem Otoyolu Sakarya geçişinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin içerisinde 8 adet taş kokain ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler TEM Otoyolu Sapanca geçişinde şüphelendikleri 34 DOP 745 plakalı otomobili durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramalarda zulalanmış satışa hazır şekilde 8 adet taş kokain ve 3 bin 350 TL nakit para ele geçirilirken E.M. (25) ve M.Ü. (26) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Benzer suçlardan kayıtları bulunan şahıslar emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

TEM Otoyolunda araçlarında kokainle yakalanan 2 şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu, Sakarya, Kokain, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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