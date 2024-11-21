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TEM Otoyolunda 5 Ton Kaçak Tütün Ele Ge geçirildi

TEM Otoyolunda 5 Ton Kaçak Tütün Ele Ge geçirildi
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, TEM otoyolu İstanbul istikametinde durdurduğu bir araçta 5 ton kaçak tütün ele geçirdi. İki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

TEM otoyolunun İzmit geçişinde durdurulan bir araçta 5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri TEM otoyolu İstanbul istikametinde ilerleyen aracı durdu. Araçta yapılan aramada çuvallar içinde 5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

İki şüpheli şahıs hakkında 4733 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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