Son Dakika | Düzce TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza...Çok sayıda araç kazaya karıştı - Haberler

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Son Dakika | Düzce TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza...Çok sayıda araç kazaya karıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Düzce TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza...Çok sayıda araç kazaya karıştı

Son dakika haberi: Düzce TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza...Çok sayıda araç kazaya karıştı TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların da karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İSTANBUL (İHA) - Düzce TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza...Çok sayıda araç kazaya karıştı

DÜZCE - TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların da karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sebebiyle çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Kaza, TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana geldi. Çok sayıda tır, otomobil ve otobüs zincirleme kazaya karıştı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler araçlar içinde sıkışan yaralıları kurtarabilmek için çalışma başlattı. Olay yerindeki müdahaleler sürüyor.

Son Dakika | Düzce TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza...Çok sayıda araç kazaya karıştı

Son Dakika | Düzce TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza...Çok sayıda araç kazaya karıştı

Son Dakika | Düzce TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza...Çok sayıda araç kazaya karıştı

Son Dakika | Düzce TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza...Çok sayıda araç kazaya karıştı

Son Dakika | Düzce TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza...Çok sayıda araç kazaya karıştı

Son Dakika | Düzce TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza...Çok sayıda araç kazaya karıştı

Son Dakika | Düzce TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza...Çok sayıda araç kazaya karıştı

Son Dakika | Düzce TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza...Çok sayıda araç kazaya karıştı

Son Dakika | Düzce TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza...Çok sayıda araç kazaya karıştı

Son Dakika | Düzce TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza...Çok sayıda araç kazaya karıştı

Son Dakika | Düzce TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza...Çok sayıda araç kazaya karıştı

Son Dakika | Düzce TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza...Çok sayıda araç kazaya karıştı

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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