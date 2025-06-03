TEM Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası, Yaralı Yok

TEM Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası, Yaralı Yok
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Kocaeli TEM Otoyolu'nda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri kimse yaralanmadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü ve yolcuları kontrol etti. Trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kimsenin burnunun kanamadığı TEM'deki kazada 8 araç birbirine girdi

KOCAELİ - Kocaeli TEM Otoyolu'da 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında kimsenin burnu bile kanamadı.

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikameti Kuruçeşme Hatipköy mevkiinde meydana geldi. 2 tır, 5 otomobil ve bir minibüs olmak üzere toplam sekiz araç zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazaya karışan sürücü ve yolcuları kontrol etti, şans eseri kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte ulaşım normale döndü. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazaya karışan bir tır sürücüsü, "Önümüzdeki aracın ani fren yapması neticesinde toplam 8 araç kazaya karıştı" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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