Üye Girişi
Haberler

TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: Trafik Tekrar Açıldı

TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: Trafik Tekrar Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Dağı geçişinde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle ulaşıma kapanan TEM Otoyolu, kar yağışının etkisiyle oluşan kazaların ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Zincirleme kaza nedeniyle ulaşıma kapanan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı. Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor.

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında İstanbul istikametinde saat 05.30 sıralarında zincirleme kaza meydana gelmişti. İstanbul istikametinde seyreden yolcu otobüsü, tünel çıkışında tırla çarpıştı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede bir otomobil durmayarak araçlara çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım kapandı. Sürücüler Abant Gişeleri'nden ve Bolu Dağı Tüneli girişinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi.

Tekrar ulaşıma açıldı

Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından araçlar bulunduğu yerden kaldırıldı. Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti tekrar trafiğe açıldı. Kar yağışının devam ettiği bölgede sürücüler ışıklı tabelalar ile uyarılıyor. Dün öğle saatlerinden itibaren aralıksız şekilde etkili olan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Karayolları ekipleri bölgede kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var

Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza! İl başkanı hayatını kaybetti, yaralılar var

 Asgari ücret zammında 2 ihtimal üzerinde duruluyor

2 ihtimal üzerinde duruluyor! İşte asgari ücret zammı için beklenen rakam

 Meteoroloji'den 49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Meteoroloji'den 49 il için kritik uyarı
Naci Görür'den kritik uyarı: Antalya'daki fay sistemi 7 ve üzeri deprem üretebilir

Naci Görür'den bir ilimiz için korkutan uyarı: 7 ve üzerinde deprem olabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

24 Kasım Öğretmenler Günü Öğretmenler Günü ne zaman ilan edildi? 24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi nedir? 25 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 25 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Pendik, Sultangazi, Şişli elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Muratpaşa, Alanya, Kepez elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 24-25 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Yeni atanan öğretmen kaç yıl sonra tayin isteyebilir? Öğretmenler Günü mesajı (Kısa-Anlamlı) 2024
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.