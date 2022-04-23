TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı - Haberler

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TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı

TEM Otoyolu Hasdal Alibeyköy istikametinde meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - TEM Otoyolu Hasdal Alibeyköy istikametinde meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kağıthane Sadabat Viyadüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki araçların sürücülerin kontrolünden çıkması sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Araçlardan birinin Van'da görevli Cumhuriyet Savcısına ait olduğu öğrenildi. Kazada Savcı yaralanmazken, diğer araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapatılırken, yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici tarafından yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu, Kağıthane, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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