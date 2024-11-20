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TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 14 Yaralı

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Kocaeli TEM Otoyolu'nda, tır ve iki yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 14 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, hastaneye kaldırılan yaralılar nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM'de iki yolcu otobüsü ve tır kazaya karıştı: 14 yaralı

KOCAELİ - TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tır ve iki şehirlerarası yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti Korutepe Tüneli'nde, tır ve iki şehirlerarası yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada otobüslerde bulunan 14 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 14 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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