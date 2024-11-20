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TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 14 Yaralı

TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 14 Yaralı
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Kocaeli'de gerçekleşen zincirleme trafik kazasında, tır ve iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada toplamda 14 kişi yaralandı ve kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tır ve iki şehirlerarası yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti Korutepe Tüneli'nde, tır ve iki şehirlerarası yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada otobüslerde bulunan 14 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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