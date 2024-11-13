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TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 10 Yaralı

TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 10 Yaralı
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Kocaeli'nin Gebze geçişinde meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi yaralanırken, İstanbul istikametine giden yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEM otoyolu Gebze geçişinde meydana gelen karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı. İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 19.30 sıralarında TEM otoyolu, İstanbul istikameti, Yumrukaya mevkisinde meydana geldi. 34 BCB 473 plakalı otomobil, 34 VB 4801 plakalı hafif ticari araç ve 34 CMH 337 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen cipin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 10 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 4 kişinin ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Kaza sebebiyle bir süreliğine kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, jandarma ekipleri olay yerinde önlem aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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