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TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsleri çarpıştı, 15 kişi yaralandı

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TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada, 2 yolcu otobüsü çarpıştı ve 15 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumları iyi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde 2 yolcu otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Gerede ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Rahmi B. idaresindeki 34 HJ 9095 plakalı Huzur Turizm'e ait yolcu otobüsüne, aynı istikamette seyreden Galip I. yönetimindeki 44 AFN 688 plakalı Yeni Can Malatya firmasına ait yolcu otobüsü çarptı. Meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yeni Can Malatya firmasına ait otobüste sıkışarak yaralanan bir yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 15 kişi ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine trafik tek şeritten verildi. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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