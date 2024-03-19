TEM Otoyolu'nda Yakıt Tankında Metamfetamin Ele Geçirildi
Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda durdurulan bir otomobilin yakıt tankında gizlenmiş 17 kilogram 750 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan otomobilin yakıt tankına gizlenmiş 17 kilogram 750 gram metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün TEM Otoyolu'nda bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan detaylı aramalarda, aracın yakıt tankı içine zulalanmış vaziyette 17 kilogram 750 gram metamfetamin ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. - KOCAELİ