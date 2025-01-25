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TEM Otoyolu'nda Ukrayna'dan Irak'a giden tır alev alev yandı

TEM Otoyolu'nda Ukrayna'dan Irak'a giden tır alev alev yandı
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Bolu Dağı Tüneli girişinde, Ukrayna'dan Irak'a kömür taşıyan bir tırın kabininde yangın çıktı. Yangın, tırın dorse ile kabini arasındaki bağlantı kablolarının alev almasıyla başladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Ukrayna'dan Irak'a kömür taşıyan tır, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli girişinde alev alev yandı.

Yangın, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna'dan Irak'a kömür taşıyan Zafer P. yönetimindeki 27 AFE 699 plakalı kömür yüklü tırın, dorse ile kabinin arasındaki bağlantı kabloları alev aldı. Kısa sürede hem tırın kabinini hem de dorseyi alevler sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Alev alev yanan tırın kabini küle döndü. Ekiplerin kömür yüklü dorsede soğutma çalışmaları devam ediyor. Jandarma ekipleri ve karayolları ekipleri tarafından trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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