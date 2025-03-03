Şubat ayında enflasyon yüzde 2,27 arttı, yıllık bazda yüzde 39,05 oldu

Piyasaların merakla beklediği Şubat ayı enflasyonu belli oldu
Şubat ayı enflasyonla birlikte kira zam tavanı da netleşti

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira zam tavanı netleşti
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu

Roketsan mühendisi Yusuf'un ölüm nedeni belli oldu
97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Bir isim törene resmen damga vurdu

TEM Otoyolu'nda Trafik Kazası: Bir Yaralı

TEM Otoyolu'nda Trafik Kazası: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda bir otomobilin tıra çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.N.A.'nın kullandığı 34 BDT 619 plakalı Fiat marka otomobil, TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti Kartepe Tepetarla mevkisinde önünde seyren E.A. hakimiyetindeki 16 AJG 211 plakalı Mercedes marka damperli tıra arkadan çarptı. Kazada A.N.A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, otoyol jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre aksadı. Uzun kuyruklar oluşurken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sürpriz bir görüşme daha! Bahçeli, İmralı heyetindeki ismi aradı
img

Aziz Yıldırım bir ülkeyi ihya edecek! Ürettiği gemi tüm testleri geçti
img

Kızılcık Şerbeti dizisinde akıllara zarar çekim hatası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oscar töreninde tarihi bir ilk

Tarihi bir ilk! Ödülü alırken sarf ettiği cümle salonu ayağa kaldırdı
Donald Trump'ın kripto danışmanı yatırımlarıyla şaşırttı: İşte sahip olduğu kripto paralar

Trump'ın kripto danışmanı yatırımlarıyla şaşırttı
Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu
Aslıhan Gürbüz evinin önündeki manzarayı görünce çıldırdı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı

Evinin önündeki manzara çıldırttı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı
İsrail basınından Suriye iddiası: Netanyahu, Türkiye yerine Rusya'yı tercih ediyor

Türkiye mi Rusya mı? Netanyahu, Suriye için tercihini yaptı
Türkiye'de de satılan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekmek üzere

Türkiye'de çok satan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.