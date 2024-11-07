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TEM Otoyolu'nda Trafik Denetimleri Sıkılaştırıldı

TEM Otoyolu'nda Trafik Denetimleri Sıkılaştırıldı
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Bolu İl Jandarma Komutanlığı, TEM Otoyolu'nda trafik güvenliğini artırmak amacıyla denetimlerini artırdı. Gişelerde yapılan kontrollerde, kurallara uymayan sürücülere cezalar kesildi.

TEM Otoyolu'nun Bolu gişelerinde Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler denetimlerini sıkılaştırdı.

Otoyollarda asayiş ve trafik hizmetleri 15 Ekim'de Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülmeye başladı. Bu çerçevede düzenini kuran Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler trafik denetimlerini sıkılaştırdı. TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik güvenliğini en yükseğe çıkartmak için çalışmalarını sürdüren ekipler Çaydurt Gişeleri'nde denetim yaptı. Otomobil, kamyon, tır, otobüs ve motosikletleri tek tek denetleyen ekipler kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı. Ayrıca otoyolda devriye halinde olan ekipler, şerit ihlali yapan sürücülere de göz açtırmıyor.

Denetimlerin yapılması gerektiğini ifade eden Cabbar Kızılaslan, "Van'dan İstanbul'a gidiyoruz. Çoğu yerde denetimlere denk geldik. Gayet memnunuz. Hem yolcular hem de sürücüler için yapılması gerekiyor" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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