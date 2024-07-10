Üye Girişi
Haberler

TEM Otoyolu'nda Tofaş Marka Otomobil Kaza Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada, bariyere çarpan Tofaş marka otomobil hurdaya döndü ve 1 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde bariyere çarpan Tofaş marka otomobil hurdaya döndü. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Yukarı Soku Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden M.G. idaresindeki 11 EP 386 plakalı otomobil, Yukarı Soku Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Bariyerlere çarpan Tofaş marka otomobil hurdaya döndü. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tofaş Bolu Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

 Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

 Devlet üniversitelerinde 2. öğretim programları kapatıldı

Devlet üniversitelerinde 2. öğretim programları kapatıldı

Bakmadan Geçme

Rıza Kocaoğlu kimdir? Rıza Kocaoğlu kaç yaşında ve nereli? Rıza Kocaoğlu'nun hayatı! Emin Olcay kimdir? Emin Olcay nereli, kaç yaşında? Emin Olcay ne iş yapıyor? Kral balığı nedir? Kral balığı yenir mi? Kral balığı nerelerde olur? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 15 Temmuz'da toplu taşıma kimlere ücretsiz olacak? 15 Temmuz'da İETT ücretsiz mi? TFF seçimleri ne zaman? TFF Başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak? Mehmet Büyükekşi aday olacak mı? BERBER/KUAFÖRLER ÇALIŞMA SAATİ | Berberler hangi gün kapalı, hangi günler açık? Kuaförler Pazar günü kapalı mı? Süper Kupa ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman? Kova burcu kadını ve Terazi burcu erkeği uyumlu mudur? Kova erkeği ve Terazi kadını anlaşır mı? Kova kadını Terazi erkeğini nasıl etkiler? YÖK Başkanı Erol Özvar kimdir? Erol Özvar kaç yaşında, nereli? Malatya'da deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü ne? İkinci öğretim programları kaldırılırsa ne olur? YKS yerleştirme kontenjanları ne olacak? İkinci öğretim programları neden kapatıldı? Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı mı? 10 TEMMUZ HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hangi illerde yağış uyarısı verdi? #127777 Zeytin Ağacı 2. Sezon ne zaman yayınlanacak? Zeytin Ağacı 2. Sezon yayınlandı mı? Zeytin Ağacı dizisinin konusu ne?
Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan çocuk, psikolojik sorunlar yaşıyor

Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan çocuk, psikolojik sorunlar yaşıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title