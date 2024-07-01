TEM Otoyolu'nda tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi yara almadan kurtuldu.

Kaza, TEM Otoyolu Abant gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan İstanbul'a seyir eden Tahir A. idaresindeki 54 ZK 432 plakalı otomobil aynı istikamete seyir eden Arif Ş. idaresindeki 31 AJS 289 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 5 kişi kazayı burunları bile kanamadan atlattılar. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan kişilerin sağlık kontrolleri yapıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU