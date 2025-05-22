TEM Otoyolu'nda Tır Yangını: Sürücüler Yardıma Koştu

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde, seyir halindeyken bir tır, motor kısmından alev aldı. Tırda yangın çıktığını gören diğer sürücüler yolda kenarında durarak, aracı yanan sürücünün yardımına koştu.

Yangın, TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde bulunan Musluklar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin A. O. idaresindeki 06 ZDD 78 plakalı tır, İstanbul istikametine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı hemen emniyet şeridine çekti. Tır sürücüsünün yardımına yolda seyreden diğer şoförler koştu. Yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahalenin yapıldığı araçta alevler kısa sürede kontrol altına alınmaya çalışıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler tarafından soğutma çalışması yapılarak yangının tamamen söndürülmesi sağlandı.

Yangın nedeniyle tırın motor kısmında hasar oluştu. - BOLU