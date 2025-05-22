TEM Otoyolu'nda Tır Yangını: Sürücüler Yardıma Koştu

TEM Otoyolu'nda Tır Yangını: Sürücüler Yardıma Koştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu geçişinde seyir halindeki bir tırın motor kısmında çıkan yangın, diğer sürücülerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilerek yangın tamamen söndürüldü.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde, seyir halindeyken bir tır, motor kısmından alev aldı. Tırda yangın çıktığını gören diğer sürücüler yolda kenarında durarak, aracı yanan sürücünün yardımına koştu.

Yangın, TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde bulunan Musluklar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin A. O. idaresindeki 06 ZDD 78 plakalı tır, İstanbul istikametine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı hemen emniyet şeridine çekti. Tır sürücüsünün yardımına yolda seyreden diğer şoförler koştu. Yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahalenin yapıldığı araçta alevler kısa sürede kontrol altına alınmaya çalışıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler tarafından soğutma çalışması yapılarak yangının tamamen söndürülmesi sağlandı.

Yangın nedeniyle tırın motor kısmında hasar oluştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan'dan Özgür Özel'in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye'yi böyle bir badirenin içine sokmayız

Erdoğan ara seçim tartışmalarına noktayı koydu
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylık için net mesaj
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi

Şikayetini geri çeken eşten kayınpedere şok suçlama: 5 milyon dolar...
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı

Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
Bavulunu bile topladı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor

Bavulunu bile topladı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

100 bin kişi çalışıyor! Anadolu'nun en büyük şirketi satışa çıkarıldı
Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı

Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı
Murat Aci'nin babasından Eylem Tok'la anlaşan gelinine zor soru

Murat Aci'nin babasından Eylem Tok'la anlaşan gelinine zor soru
ABD Kovid aşılarına 'Genç erkeklerde kalp hasarı' uyarısı ekleyecek

ABD Kovid aşılarına "Genç erkeklerde kalp hasarı" uyarısı ekleyecek
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia

Belediye işçilerini kendi villasında çalıştıran başkan: Gitmezseniz...
Aşk-ı Memnu'nun efsane mekânı satışta! Fiyatı dudak uçuklattı

Yasak aşkın gölgesindeki çiftlik satışta! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Fenerbahçe'ye mi transfer oldu? Şanlıurfaspor'dan Ogundu için resmi açıklama

Fenerbahçe'ye mi transfer oldu? Şanlıurfaspor'dan Ogundu için resmi açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.