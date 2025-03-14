Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'ye TMSF kayyum olarak atandı

El konulan Pozitif Bank ve Flash TV'ye kayyum atandı
Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim

Trump ile Putin arasında telefon görüşmesi: Hayatlarını bağışla
Yeniden Refah Partisi'nde 'Konya' krizi büyüyor! İstifalar peş peşe geldi

Erbakan, AK Parti'nin kalesinde büyük kriz yaşıyor
Şinasi Yurtsever'in cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer

Cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer

TEM Otoyolu'nda Tır Yangını: Dorse Son Anda Kurtarıldı

TEM Otoyolu'nda Tır Yangını: Dorse Son Anda Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu geçişinde seyir halindeki bir tır yangın çıktı. Sürücü, dumanları fark ederek aracı emniyet şeridine park etti. Oto kurtarıcı, tırın dorsesini yanmaktan son anda kurtardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde seyir halindeki bir tır alevlere teslim oldu. Tırın dorsesi, bölgeden geçen bir oto kurtarıcının yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı.

Yangın, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönünden İstanbul istikametine seyreden bir tır, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Tırdan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine park etti. Bölgeden geçen oto kurtarıcı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Tır şoförüne yardım eden oto kurtarıcı yanında bulunan halat yardımıyla tırın dorsesini yanmaktan kurtardı. Alevlere teslim olan tır, kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından küle dönen tırda soğutma işlemi yapıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu
img

Celal Şengör'den İstanbul için uykuları kaçıracak çıkış
img

Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf

Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf! Son hali dikkat çekti
Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek

Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya tepki yağıyor
Celal Şengör'den İstanbul depremi ilişkin korkutan sözler: 'Keşke ölseydik' diyecekler

Celal Şengör'den İstanbul için uykuları kaçıracak çıkış
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.