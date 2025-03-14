TEM Otoyolu'nda Tır Yangını: Dorse Son Anda Kurtarıldı

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde seyir halindeki bir tır alevlere teslim oldu. Tırın dorsesi, bölgeden geçen bir oto kurtarıcının yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı.

Yangın, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönünden İstanbul istikametine seyreden bir tır, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Tırdan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine park etti. Bölgeden geçen oto kurtarıcı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Tır şoförüne yardım eden oto kurtarıcı yanında bulunan halat yardımıyla tırın dorsesini yanmaktan kurtardı. Alevlere teslim olan tır, kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından küle dönen tırda soğutma işlemi yapıldı. - BOLU