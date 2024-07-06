TEM Otoyolu'nda Tır Yangını

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde tırın dorsesinin balataları tutuşması neticesinde yangın çıktı. Çıkan yangın yoldan geçen diğer sürücülerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Gerede ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FLL 348 plakalı tırın dorsesinin lastikleri alev aldı. Balatalarından dolayı çıkan yangında yoğun dumanlar yükseldi. Tırdan duman yükseldiğini fark eden sürücü tırı, emniyet şeridine park etti. Yangın tüpüyle yanan lastiklere müdahale eden sürücüye çevredeki vatandaşlar da yardım etti. El birliği ile söndürülen yangında facianın eşiğinden dönüldü. - BOLU