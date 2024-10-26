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TEM Otoyolu'nda Tır Kazası: Sürücü Yaralandı, Uzun Araç Kuyrukları Oluştu

TEM Otoyolu'nda Tır Kazası: Sürücü Yaralandı, Uzun Araç Kuyrukları Oluştu
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Kocaeli'de gerçekleşen tır kazasında bir sürücü yaralanırken, petrokokun yola dökülmesi nedeniyle Ankara ve İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde petrokok yüklü tır, refüje çarparak yan yattı. 50 metre sürüklenen tırda bulunan sürücü yaralandı. Petrokokun yola dökülmesi nedeniyle Ankara ve İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu Kartepe geçişi Ankara istikameti Tepetarla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 42 AJF 541 plakalı Mercedes tır, refüje çarparak devrildi. Tır, 50 metre sürüklenerek durabildi. Tırın kasasında bulunan petrokok yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle 2 yönde de aksamalar meydana geldi. Jandarma ekipleri tarafından trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Tırın Konya'da bulunan çimento fabrikasına gideceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik İstanbul kocaeli 3-sayfa Olaylar Ankara Ulaşım trafik Yaşam Kaza

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