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Tem Otoyolu'nda Tır Devrildi, Yan Yol Trafiğe Kapandı

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İstanbul'un Tem Otoyolu Avcılar gişeleri mevkiinde bir tırın devrilmesi sonucu yan yol tamamen kapandı. Kazada tır sürücüsü yaralanmadan kurtulurken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Tem Otoyolu Avcılar gişeleri mevkiinde tır devrildi, yan yol tamamen kapandı

İSTANBUL - Tem Otoyolu Avcılar Gişeleri yan yolda kontrolden çıkan tır devrildi. Kaza nedeniyle yan yol trafiğe kapandı.

Kaza Saat saat 09.00 sıralarında Tem Otoyolu Avcılar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Avcılar gişelerinden Edirne yönüne doğru ilerleyen 34 GYP 569 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yanyol Edirne istikameti trafiğe tamamen kapandı. Tır sürücüsü kazadan yaralanmadan kurtuldu. Kazayı kaldırma çalışmaları sürerken, olay yeri drone ile görüntülendi.

Tem Otoyolu'nda Tır Devrildi, Yan Yol Trafiğe Kapandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN TEKTAŞ - 3.Sayfa

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