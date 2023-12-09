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TEM Otoyolu'nda tır alev alev yandı

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Esenyurt TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tır alev alarak yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken alev topuna dönen tır cep telefonu kamerasına yansıdı.

TEM Otoyolu'nda tır alev alev yandı

İSTANBUL - Esenyurt TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tır alev alarak yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken alev topuna dönen tır cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 GYS 384 plakalı Mustafa Altun kontrolündeki böcek ilacı taşıyan tır, henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Öte yandan yangın çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt İtfaiye Edirne İtfaiye Trafik Kaza 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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