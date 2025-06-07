TEM Otoyolu'nda Ters Yön İhlali: Sürücüler Trafikten Kaçmak İçin Kural Dışı Davrandı

TEM Otoyolu'nda Ters Yön İhlali: Sürücüler Trafikten Kaçmak İçin Kural Dışı Davrandı
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TEM Otoyolu'nda Ters Yön İhlali: Sürücüler Trafikten Kaçmak İçin Kural Dışı Davrandı
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Kurban Bayramı'nın ikinci günü, TEM Otoyolu'nda yoğun trafik nedeniyle birçok sürücü, kural ihlali yaparak ters yöne girdi. Yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TEM'de trafikten kaçmak için ters yöne giren araçlar kamerada

İSTANBUL - Kurban Bayramı'nın ikinci gününde TEM Otoyolu Çatalca istikametinde oluşan yoğun trafikten kaçmak isteyen çok sayıda sürücü, araçlarıyla ters yöne girerek kural ihlali yaptı. Yaşanan anlar yolda seyir halinde olan bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde TEM Otoyolu Çatalca istikametinde yoğun trafik oluştu. Yaşanan trafikten kaçmak isteyen çok sayıda sürücü araçlarıyla ters yöne girerek Esenyurt sapağına döndü. Yaşanan anlar, yolda seyir halinde olan bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çok sayıda sürücünün aracıyla ters yöne dönerek Esenyurt sapağına geçmeleri görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNCAY PEHLİVAN - 3.Sayfa
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