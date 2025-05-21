TEM Otoyolu'nda Ters Şeritte Seyreden Sürücüye 9 Bin Lira Ceza

TEM'de kilometrelerce mesafe ters şeritten gitti: 9 bin lira ceza yedi

BOLU - TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde bir sürücünün, Ankara istikametine ters yönde emniyet şeridinde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan sürücüye 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Doğu Gişeleri mevkiinde, Ankara istikametine seyir halindeyken ters yönde emniyet şeridini kullanan bir otomobil ihbar edildi. 54 DV 724 plakalı araçla seyir halinde olan E.K.'nın trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Otoyol Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma trafik timleri, kısa sürede sürücüyü tespit etti. E.K.'ya, 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili olarak sürücü hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan işlem yapıldı.