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TEM Otoyolu'nda Talaş Yüklü Kamyon Yangın Çıkardı

TEM Otoyolu'nda Talaş Yüklü Kamyon Yangın Çıkardı
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TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bir talaş yüklü kamyon çıktığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sürücü, dumanı fark ederek kamyonu güvenli bir alana çekti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde talaş yüklü kamyon alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 09.00 sıralarında TEM Otoyolu Körfez mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan D. idaresindeki 35 AD 6870 plakalı talaş yüklü kamyonun kasasından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü kamyonu kenara çekti. Talaşların alev aldığını gören Furkan D., 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonun kasasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Sürücü Furkan D., sabah saatlerinde İstanbul Arnavutköy'den talaş yükleyip Düzce'ye gitmek üzere yola çıktığını, Körfez gişelerini geçtikten sonra duman fark edip kamyonu güvenli bir alana çektiğini ve itfaiyeyi aradığını belirtti.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik İnceleme kocaeli 3-sayfa İtfaiye Ulaşım Yaşam Kaza

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