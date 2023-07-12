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TEM Otoyolu'nda seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

3. Sayfa Haberleri

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki araç alevlere teslim oldu TEM Otoyolu Maslak Harp Akademileri mevkiinde seyir halindeki bir araç yandı.

Tem Otoyolu'nda seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

İSTANBUL - TEM Otoyolu Maslak Harp Akademileri mevkiinde seyir halindeki bir araç yandı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, otoyol Edirne istikametine trafiğe kapatıldı. İtfaiyenin yangın söndürme çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - 3. Sayfa

TEM Otoyolu Tragger Maslak 3. Sayfa Haberler

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