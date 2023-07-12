TEM Otoyolu'nda seyir halindeki araç alevlere teslim oldu
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TEM Otoyolu'nda seyir halindeki araç alevlere teslim oldu TEM Otoyolu Maslak Harp Akademileri mevkiinde seyir halindeki bir araç yandı.
Tem Otoyolu'nda seyir halindeki araç alevlere teslim oldu
İSTANBUL - TEM Otoyolu Maslak Harp Akademileri mevkiinde seyir halindeki bir araç yandı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, otoyol Edirne istikametine trafiğe kapatıldı. İtfaiyenin yangın söndürme çalışması sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - 3. Sayfa