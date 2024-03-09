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TEM Otoyolu'nda panelvanın tıra çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti

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TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen kazada, panelvanın tıra arkadan çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı ve hayatını kaybetti. Kazada başka araçlar da etkilendi.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tıra arkadan çarpan ve ikiye bölünen panelvanda ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Kartepe ilçesi Uzunbey mevkii TEM Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Mehmet Ali Kaşıkcı (50) idaresindeki 06 BHR 104 plakalı Fiat marka panelvan, aynı yönde giden İ.G. hakimiyetindeki 06 NP 479 plakalı Ford marka traktör yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle panelvan ortadan ikiye bölünürken, kopan kısmı tırın dorsesinde takılı kaldı. Yola savrulan panelvana G.D. kontrolündeki 17 AFC 031 plakalı tırın çarpmasıyla 90 metre sürüklendi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralanan Mehmet Ali Kaşıkcı hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Kaşıkcı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaşıkcı'nın cenazesi Kayseri'ye gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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