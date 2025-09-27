Haberler

TEM Otoyolu'nda Panelvan Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı

TEM Otoyolu'nda Panelvan Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı
İstanbul TEM Otoyolu Dudullu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu panelvan bariyerlere çarparak ters döndü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tem Otoyolu Dudullu mevkiinde seyir halindeki panelvan kontrolden çıkarak bariyere girdi. Kaza sonucu sürücü yaralandı.

Olay 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Dudullu mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 KM 4128 plakalı Bedirhan Canikli idaresindeki panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ters dönerek bariyere girdi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Sürücünün durumunun ağır olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolunda polis ekipleri önlem alarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Araç, vinç yardımıyla bariyerlerden çıkartılıp çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırılmasıyla otoyolda trafik akışı yeniden normale döndü. - İSTANBUL

500
