TEM Otoyolu'nda Otomobilin Tırın Dorsesine Çarpması Sonucu 5 Kişi Yaralandı

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde otomobilin tırın dorsesine çarpması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Kuzören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Ali B., kullandığı 16 AK 003 plakalı tırı emniyet şeridine park etti. Aynı istikamette seyreden Yusuf B. idaresindeki 34 UM 0240 otomobil ise tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşlar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle otomobil ağır hasar aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU