TEM Otoyolu'nda Otomobil ve Kamyon Çarpıştı: 3 Yaralı

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Cankurtaran mevkiinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Gerede ilçesi mevkiinde Cankurtaran geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 GB 8296 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden 34 MGE 511 plakalı kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik 2 şeritten kontrollü olarak sağlandı. Çarpmanın etkisiyle ağır hasar alan otomobil hurdaya döndü. - BOLU