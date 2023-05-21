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TEM Otoyolu'nda otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

TEM Otoyolu'nda otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Bolu'da TEM Otoyolu Gerede mevkiinde bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Bolu'da TEM Otoyolu Gerede mevkiinde bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Samat köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan İstanbul istikametine seyreden Yusuf G. (47) yönetimindeki 34 CLR 495 plakalı otomobil, Samat köyü yakınlarında sürücünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Kazada otomobilde bulunan Ahmet Turan G. (56), Nuray G. (49) ve Nuran G. (49) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu Gerede Bolu 3. Sayfa Haberler

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