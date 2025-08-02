TEM Otoyolu'nda Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek yola savruldu. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil, aynı yönde ilerleyen motosiklete çarptı. Çarpmanın ardından motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler, yaralanan motosikletlinin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL