TEM Otoyolu'nda Minibüs Kazası: 4 Yaralı

Bolu geçişinde İstanbul istikametinde bariyerlere çarpan minibüs ters döndü, kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde, İstanbul istikametinde bariyerlere çarpan yolcu minibüsü yolda ters döndü. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.20 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde, İstanbul istikameti Köroğlu rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay Ö. (45) idaresindeki 34 NPH 906 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yolda savrularak ters döndü. Kazada sürücü Tuncay Ö. ile minibüste yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyolda kısa süreli trafik aksarken, devrilen minibüsün yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
