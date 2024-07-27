TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti

TEM Otoyolu'nun Kocaeli- Sakarya geçişinde 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin minibüs sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, dün Kurtköy mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.T. idaresindeki (43) 34 NA 4777 plakalı Volkswagen marka panelvan, Ercan Eroğlu hakimiyetindeki Ford marka 60 ADB 412 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araçta bulunan İrem Eroğlu (15), annesi Meryem Eroğlu ve Mustafa Çatak hayatını kaybetti, 2 kişi ve minibüs sürücüsü de yaralandı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan minibüs sürücüsü Zafer T., bugün Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Zafer T. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ