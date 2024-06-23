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TEM Otoyolu'nda maddi hasarlı kazalar nedeniyle araç kuyruğu oluştu

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Kurban Bayramı'nın son gününde TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik eski seyrine döndü.

Kurban Bayramı'nın son gününde tatilciler dönüş yolculuğuna başlarken, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik eski seyrine döndü.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı. Dönüş yolculuğunda TEM Otoyolu Bekirdere Viyadüğü'nde maddi hasarlı kazalar meydana geldi. İstanbul istikametinde meydana gelen kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyrukları oluşurken, yaklaşık bir saat boyunca sürücüler yolda kaldı. Araçlar yoldan kaldırılırken, trafik eski seyrine döndü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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