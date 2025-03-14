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TEM Otoyolu'nda Lastik Patlaması Yangına Neden Oldu

TEM Otoyolu'nda Lastik Patlaması Yangına Neden Oldu
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Kocaeli geçişinde lastiği patlayan kağıt rulo yüklü tırda çıkan yangın, TEM Otoyolu'nda uzun araç kuyruğuna neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, ulaşım kontrollü hale getirildi.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde lastiği patlayan kağıt rulo yüklü tırda yangın çıktı. Tır alevlere teslim olurken, TEM'in Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Olay, TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti Yenişehir Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze'den yüklediği kağıt ruloları Konya'ya götüren M.Ç. idaresindeki 42 EMC 92 Mercedes marka tırın lastiği patladı. Tırı sağa çeken sürücü, araçtan indiği esnada lastikte yanma meydana geldi. Sürücü yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Yangının dorseye sıçramasıyla sürücü M.Ç., çekiciyi dorseden ayırarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde yangın söndürülürken, dorse kısmı tamamen yanarak geriye demir yığını kaldı.

Öte yandan, yangın sebebiyle Otoyolun Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ulaşım, yangının söndürülmesinin ardından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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