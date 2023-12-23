TEM Otoyolu'nda Lastiği Patlayan Tır Bariyerlere Çarptı

- Büyükçekmece TEM'de tır kazası: 1 yaralı

İSTANBUL - Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada lastiği patlayan tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kaza sonrası araç içinde sıkışan tır sürücüsü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı.

Kaza saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece mevki Hadımköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 59 ADK 573 plakalı Umut Sünger yönetimindeki Tır'ın seyir halindeyken lastiği patladı. Sürücü Umut Sünger'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tır daha sonra bariyerlere çarptı. Kaza sonrası araç içinde sıkışan Sünger için çevredeki diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri Sünger'i çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza sonrası bölgede çift yönlü olarak trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza yapan Tır'ı kaldırmak için bölgeye vinç ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, kaza ile ilgili inceleme sürüyor.