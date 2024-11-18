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TEM Otoyolu'nda Kaza: Sürücü Yaralı Kurtuldu

TEM Otoyolu'nda Kaza: Sürücü Yaralı Kurtuldu
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Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda bir otomobil bariyerleri aşarak refüje girdi. Hurdaya dönen araçtan sürücü yaralı olarak kurtuldu, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

TEM Otoyolu İzmit geçişinde bir otomobil bariyerleri parçalayarak refüje girdi. Hurdaya dönen araçtan sürücü yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Alikahya geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. T.Ş. idaresindeki 34 SP 5690 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerleri parçalayarak refüje girdi. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı yaralı olarak atlatan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle her iki istikamette de trafik yoğunluğu yaşandı. Hurdaya dönen aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik, jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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