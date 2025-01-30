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TEM Otoyolu'nda Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

TEM Otoyolu'nda Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarparak takla atan cipin sürücüsü Volkan Artun, hayatını kaybetti. Kaza sonrası yapılan müdahale yeterli olmayınca Artun, gözyaşları arasında toprağa verildi.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bariyerlere çarparak takla atan cipten fırlayarak hayatını kaybeden sürücü, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, gece saatlerinde TEM Otoyolu Ankara istikameti Dilovası geçişi Diliskelesi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Artun (31) hakimiyetindeki 41 ART 193 plakalı cip, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen cipin sürücüsü yola fırladı, araç ise takla atarak ters durdu. Aynı istikamette seyir halinde olan Ş.K. yönetimindeki 34 TBM 90 plakalı ticari taksi ise duramayarak cipe çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler Volkan Artun ile taksici Ş.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Artun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Artun'un cenazesi, bugün Körfez Esentepe Mahallesi'ndeki Ulu Cami'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardında İlimtepe Mezarlığı'na defnedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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