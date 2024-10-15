TEM Otoyolu'nda Kaza: Otomobil Demir Bariyere Çarptı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kontrolden çıkan otomobil demir bariyere çarptı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazayı sürücü ve yolcu hafif sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgiye göre, O.T. idaresindeki 78 BV 771 plakalı Tofaş marka otomobil, Otoyolun İzmit geçişi Ankara istikametinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak demir bariyere çarptı. Kazada sürücü O.T. ile B.Ö. hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan B.Ö., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü O.T. ise hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, trafik akışını tek şeritten sağladı. Trafik, otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza sebebiyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ