TEM Otoyolu'nda kaza: Aynı aileden 3 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde kontrolden çıkan otomobil, tünel içindeki acil çıkış kapısına çarptı. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, aynı aileden 3 kişi yaralandı. Kaza sonrasında aracı kullanan yaralı baba gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Ramazan T. yönetimindeki 34 BZT 396 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, tünel içerisinde önce kaldırıma ardından acil çıkış kapısına çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Ramazan T., eşi ve kızı yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri tarafından tünelin Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Ambulansa kızıyla birlikte bindirilen Ramazan T. kaza sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı. Karayolları ekiplerinin tünel içerisinde koyduğu dubalarla yol tek şeritten trafiğe açıldı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu Bolu Dağı geçişinde, kazaya karışan aracın kaldırılmasıyla trafik tekrar normal seyrine döndü. - BOLU