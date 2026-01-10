Haberler

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda kaza: 5 yaralı

Güncelleme:
İstanbul Karaağaç mevkiinde sabah erken saatlerde panelvan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada toplam 5 kişi yaralandı. Olay sonrasında bölgede yoğun trafik oluştu.

TEM Otoyolu İstanbul Karaağaç mevkii Çatalca istikametinde sabah erken panelvan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Her iki aracın takla attığı olayda toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul Büyükçekmece Karaağaç mevkii Çatalca istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette seyreden 34 FAS 261 plakalı panelvan minibüs ile 34 MUY 742 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma gidip polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Her iki kazada yaralanan toplam 5 kişi gelen ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay sonrası bölgede yoğun trafik oluştu. Karayolları ve trafik polislerinin çalışmasıyla kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
