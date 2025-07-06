TEM Otoyolu'nda Kaza: 4 Yaralı

TEM Otoyolu'nda Kaza: 4 Yaralı
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Kocaeli'de TEM Otoyolu'nun geçişinde bariyere çarpan otomobilin tavanı koptu. Aynı aileden 4 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bariyere çarpan otomobilin tavanı koptu. Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Uzunbey Mahallesi mevkisi Kuzey Marmara Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.V. idaresindeki 34 LY 2316 plakalı Skoda marka otomobil, yol ayırımındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bir diğer bariyere çarparak durabildi. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobilin tavanı koptu, sürücü A.V. ile yolcular Ö.V., M.V. ve M.V. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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