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TEM Otoyolu'nda Kaza: 2 Ağır Yaralı

TEM Otoyolu'nda Kaza: 2 Ağır Yaralı
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Selimpaşa mevkiinde kontrolden çıkan otomobil, kamyonete ve bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu Selimpaşa mevkiinde seyir halindeki otomobil önce kamyonete ardından bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Selimpaşa mevkiinde meydana geldi. Selimpaşa ile Celaliye arasındaki yolda seyir halinde olan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce bir kamyonete ardından yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada araç içinde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Araç içerisindeki yaralılardan biri kazayı fark eden diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı. Diğer yaralı ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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