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TEM Otoyolu'nda Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

TEM Otoyolu'nda Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Bolu'da TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, tırın dorsesine çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Mahsun Kömür yönetimindeki 14 GL 593 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak önünde seyreden 78 BR 172 plakalı tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kağıt gibi ezilen aracın içerisindeki 5 kişiden 4'ü yaralandı. Araçta bulunan 1 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı sürücü Mahsun Kömür ve diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, ağır yaralı olan Mahsun Kömür, yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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