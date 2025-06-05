TEM Otoyolu'nda Kamyonet Alev Aldı

TEM Otoyolu'nda Kamyonet Alev Aldı
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TEM Otoyolu'nda Kamyonet Alev Aldı
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İstanbul TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir kamyonette çıkan yangın, çevredeki vatandaşların panik yaşamasına neden oldu. Yangın, emniyet şeridine park edilen kamyonetten bilinmeyen bir nedenle çıktı ve alevler hızla yayıldı. Olay anı cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

TEM Otoyolu'nda kamyonet alev topuna döndü

İSTANBUL - İstanbul'da TEM Otoyolu'nun Büyükçekmece mevkiinde seyir halindeki kamyonette yangın çıktı. Alev alev yanan kamyonete emniyet şeridinde yapılan müdahale sırasında araç geriye doğru kayarken yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, gece saatlerinde İstanbul TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki kamyonetten bilinmeyen nedenle duman çıkmaya başladı. Araç sürücüsü, kamyoneti emniyet şeridine park ederken yangın giderek büyüdü. Araç yangınını gören vatandaşlar sürücüye yardım için gelirken alev alev yanan araç geri geri kaymaya başladı. Vatandaşlar bunun üzerine panik yaşarken araç nihayet durdu. Müdahale sonrası araç küle dönerken kamyonetin alev alev yandığı o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF EKER - 3.Sayfa
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